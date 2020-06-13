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صور.. اضبط مخالفة.. عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف بالشرقية

السبت، 13 يونيو 2020 02:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف بالشرقية عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب عدد من أهالى قرية كوم الأشراف التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن استيائهم من وجود عامود كهرباء يمثل خطورة على حياة الأطفال.

وقال أحد الأهالى إن أعمدة الأنارة بالقرية لم تخضع منذ فترة لأعمال صيانة وبعضها متهالك ويوجد عامود يمثل خطورة على حياة الأطفال لوجود فراغ أسفله.

وناشد الأهالى بالقرية، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمخاطبة مديرية الكهرباء بعمل صيانة لأعمدة وإصلاح أو تغير العامود الذى يشكل خطورة على حياة الأطفال.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

 وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف (1)

 

عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف (2)
 

عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف (3)
 

عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف (4)
 

عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف (5)
 

عامود كهرباء يهدد حياة أطفال قرية كوم الأشراف (6)
 

 

 


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