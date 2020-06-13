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صحيفة سودانية: ميليشيا الشفتة الإثيوبية تقتل سودانيا وتسطو على مئات المواشى

السبت، 13 يونيو 2020 05:52 م
صحيفة سودانية: ميليشيا الشفتة الإثيوبية تقتل سودانيا وتسطو على مئات المواشى ميليشيا الشفتة الإثيوبية
كتب مصطفى عنبر

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قامت ميليشيا "الشفتة الاثيوبية"، باغتيال مواطن سودانى يدعى محمد على إدريس، 39 عاما، ونهبت ما يفوق ال(400) رأس من المواشى، فى منطقة جيز الدود، فى ولاية القضارف. وفقا لصحيفة آخر لحظة السودانية.

 

وقال مواطنون من القضارف، أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هذه الأيام توترات مستمرة بين عصابات الشفتة الإثيوبية والرعاة السودانيين على خلفية سرقة المواشى ومنع المزارعين من التحضيرات للموسم الزراعي.

 

ودعوا الحكومة السودانية للتصدى لعصابات الشفتة المدعومة من الجيش الإثيوبي.


السودان

اثيوبيا

ميليشيا الشفتة

مواشى

المزارعين

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