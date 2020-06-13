صحة شمال سيناء تنفى ما يتداول عن هروب مريض من مستشفى العريش

شمال سيناء : محمد حسين

نفت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان لها اليوم، ما تم ترويجه عن هروب مصاب بكورونا من مستشفى العريش العام.

وجاء فى بيان "انتشر قبل قليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده هروب مصاب كورونا من مستشفى العريش العام ، ونفى الدكتور احمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات ماتم ترويجه على صفحات التواصل الاجتماعي مؤكدا ان الخبر لا اساس له من الصحة ".

وأوضح عبد الفتاح أن قسم العزل بالمستشفى تحت الرقابة الأمنية خلال 24 ساعة .

وناشد الدكتور احمد منصور مدير مستشفى العريش العام المواطنين بعدم تداول أى أخبار كاذبة والحرص في تعاملهم مع الاخبار الزائفة بعدم ترويجها وأكد انه لا تهاون او تخاذل لكل من سولت له نفسه زعزعة أمن واستقرار المدينة بأخبار كاذبة خلال المرحلة الراهنة.

وسبق واعلنت صحة شمال سيناء انها أطلقت حملة تقييم المعلومات العامة للتوعية بكورونا ميدانيا .

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام فى بيان له اليوم ، انه قامت ادارة التثقيف بعمل تقييم ميداني للمعلومات العامة التوعوية المقدمة للمواطن السيناوي ، بناءا على تعليمات الإدارة المركزية للاعلام والاتصال الصحي بوزارة الصحة وتوجيهات دكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة .

وأشار إلى أن ما يحدث من المواطنين بالتوجه إلى الشواطئ العامة وعدم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية له اكبر الأثر في انتشار و تفشي الفيروس.

وقال فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام ان فريق من التثقيف قام اليوم بإجراء استبيان للمواطنين البسطاء بهدف المعرفة بوصول الرسائل الصحية للتصدي لفيروس كورونا للمواطن العادي واهم الاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية من وجه نظر المواطن البسيط و معرفة اسباب القصور في عدم تنفيذها.

اضاف محمد صلاح فرج مراقب عام التثقيف ان الإدارة المركزية للإعلام قامت بتعميم التقييم على مستوى الجمهورية لدراسة احتياجات المرحلة القادمة من رسائل صحية تؤدي إلى التزام المواطن وتحفيزه للتصدي لفيروس كورونا المستجد.