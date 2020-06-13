صحة الغربية تسجل 104 إصابات بكورونا و22 نتيجة سلبية و11 إعادة اختبار خلال يوم

الغربية - عادل ضرة

سجلت مديرية الصحة بمحافظة الغربية 104 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، بينما سجلت 22 حالة سلبية و11 حالة إعادة اختبار، ويخضع المصابون للعلاج بمستشفيات العزل والحجر الصحي، بينما يخضع عدد منهم للعزل المنزلي وتلقي العلاج بالمنازل.

من ناحية أخرى نجح أطباء مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، فى إجراء عملية ولادة قيصرية مبكرة ناجحة فى الشهر السابع، لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وولادة الطفل بحالة صحية جيدة، وكانت السيدة قد ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة عيناتها إيجابية، وتبين أنها حامل فى شهر السابع، وحظيت المريضة بعناية مستمرة ومتابعة بصفة دورية من جانب الأطباء للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، إلا أنها شعرت بآلام الوضع وولادة مبكرة، وتم تجهيزها وإدخالها غرفة العمليات وانتهت عملية الولادة بنجاح.

من جانبه قال الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام إن العملية تمت بنجاح تام، وحالة الأم والطفل جيدة. وأضاف أن المذكورة دخلت للمستشفى مصابة بكورونا فى شهرها السابع، وشعرت بآلام الوضع، وولادة مبكرة، وتم تجهيزها طبيا وتجهيز غرفة العمليات، وخضعت لعملية ولادة قيصرية.

وأكد لـ"اليوم السابع" أن العملية تمت بنجاح، والأم بحالة جيدة وايضا طفلها، مؤكدا أن الأم قضت خرجت من المستشفى بعد التأكد من تعافيها من الإصابة بالفيروس، كما تم إجراء تحليل لرضيعها وتم التأكد من عدم إصابته بالفيروس.