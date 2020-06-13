اليوم السابع
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"صحة الدقهلية": خروج 30 حالة من مستشفى العزل بعد تعافيهم من كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 05:49 م
"صحة الدقهلية": خروج 30 حالة من مستشفى العزل بعد تعافيهم من كورونا تعافى حالات من كورونا بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 30 حالة من مصابى فيروس كورونا، من مستشفى العزل الصحى بتمى الأمديد، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية، وتم السماح لهم بالخروج. وأشار مكى إلى أن نتيجة المسحات الأخيرة، أظهرت تحول نتائجهم من الايجابية إلى سلبية، وقد أشاد المتعافون قبل خروجهم بالخدمة الطبية المقدمة من قبل الأطقم الطبية، وقدموا شكرهم للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء، واحتفل المتعافون مع الفريق الطبى بسبب سلبية النتائج، وبالتالى خروجهم من المستشفى.

 

يذكر أنه عقد محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم اجتماعا مع مديرى الإدارات والمستشفيات، لبحث كيفية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين. وأكد محافظ الدقهلية ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين باعتبارها من أهم مراحل العلاج وترسم صورة إيجابية للفريق الطبى والمسئولين بالمحافظة، مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب ونتمنى أن تظل هكذا دائما.

 

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المحافظة من أولى محافظات مصر فى تطبيق خدمة توصيل أدوية علاج فيروس كورونا للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة مؤكدا على ثقته التامة فى كوادر مديرية الصحة والأطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة. وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن توزيع المستلزمات والأدوات على مستشفيات المحافظة، بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة. وأكد استعداده الكامل لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، ووجه وكيل وزارة الصحة للتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.

تعافى حالات من كورونا بالدقهلية (2)
تعافى حالات من كورونا بالدقهلية
 
تعافى حالات من كورونا بالدقهلية (3)
تعافى حالات من كورونا بالدقهلية
 
جانب من الفريق الطبى بمستشفى العزل بتمى الأمديد (1)
جانب من الفريق الطبى بمستشفى العزل بتمى الأمديد
 
تعافى حالات من كورونا بالدقهلية (4)
تعافى حالات من كورونا بالدقهلية
 
جانب من الفريق الطبى بمستشفى العزل بتمى الأمديد (2)
جانب من الفريق الطبى بمستشفى العزل بتمى الأمديد
 
تعافى حالات من كورونا بالدقهلية (1)
تعافى حالات من كورونا بالدقهلية

تعافى حالات كورونا بالدقهلية

الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفى العزل بالدقهلية

مصابي كورونا

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