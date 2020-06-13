صائب عريقات: فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولى داعم للقضية

وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين.

ودعا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهريا حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.