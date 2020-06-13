اليوم السابع
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صائب عريقات: فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولى داعم للقضية

السبت، 13 يونيو 2020 01:10 م
صائب عريقات: فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولى داعم للقضية صائب عريقات
رام الله (أ ش أ)

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت، إن المواقف الدولية الأخيرة تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولى داعم للقضية، ووصف عريقات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخى، مشددا على أن من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين.

ودعا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهريا حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.

من جهته قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي اليوم السبت، إن الاحتلال ينفذ برنامجا إقصائيا في القدس المحتلة؛ من خلال عمليات الهدم والاعتقالات، وزيادة أعداد المستوطنين لتهويد المدينة وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

وأضاف الهدمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال يناقض القانون الدولي في القدس المحتلة، مطالبا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها في رصد ومتابعة قضايا المواطنين الإنسانية، واستهداف الاحتلال للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

 


صائب عريقات

فلسطين

القضيه الفلسطينيه

المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان

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