شعبة الفاكهة: انخفاض أسعار البرقوق والمشمش والعنب والكانتلوب

كتب هانى الحوتى

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار بعض الفواكه انخفضت كثيراً مقارنة بأسعار العام الماضي، ومنها البرقوق والذي انخفض سعره هذا العام ليتراوح بين 15-18 جنيه مقارنة بنحو 20-30 جنيه العام الماضي، كما انخفضت أسعار المشمش من 20-25 جنيه إلى 10-12 جنيه، وهبطت أسعار العنب من 25-28 جنيه العام الماضي في حين يتراوح سعر في بداية موسمه "البشاير" من 9-10 جنيه، ونزل سعر الكانتلوب من 7-8 جنيه إلى 2.5-3 جنيه، فيما استقرت أسعار البطيخ على نفس أسعار العام الماضي، والذي يعد رخيص مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف "النجيب"، أن أسعار الخضروات الأكثر طلباً مثل الطماطم والبطاطس والبصل والباذنجان والكوسة والخيار، واصلت استقرارها، في حين تراوح سعر الليمون بين 25-30 جنيه بسبب فترة "تصويم الليمون"، وهي الفترة بين انتهاء عروة وبدء عروة جديدة، فيما انخفضت أسعار الباذنجان من 8-9 إلى 4-5 جنيه، والفاصوليا من 20-25 جنيه إلى 4-5 جنيه، كما انخفضت أسعار الفلفل الألوان من 20 حتى 40 جنيه ليصل حاليا من 4 جنيه وأعلى جودة بـ6 جنيه فقط، وتراوحت أسعار الفلفل الرومي والحامي من 2.5-3 جنيه، والكوسة من 3-5 جنيه، والخيار من 1.5-2.5 جنيه، والثوم بين 7-9 جنيه، رغم أنه ليس في موسمه، ولكن المتاح في الأسواق حالياً مخزن من الفترة السابقة، ولم نستورد أي ثوم من الصين.

وأكد حاتم النجيب، أن سبب انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات، هو حجم المعروض منها هذا الموسم بفضل مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة ومشروعات زراعة الصوب الزراعية، وفي الوقت نفسه هناك طلب كبير على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ولأول مرة يتم تصدير فواكه وخضروات لـ7 أسواق جديدة وهم استراليا، البرازيل، بلجيكا، اندونيسيا، موريشيوس، نيوزيلاندا، والعودة للسوق الإماراتي.