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شعبة الأدوية: توافر فيتامينات رفع المناعة بالصيدليات غدا.. وصرفها بضوابط

السبت، 13 يونيو 2020 07:59 م
شعبة الأدوية: توافر فيتامينات رفع المناعة بالصيدليات غدا.. وصرفها بضوابط الدكتور على عوف
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن علاج فيروس كورونا ينقسم إلى قسمين؛ الأول هو لقاح الهيدروكسى كلوركين والقسم الثانى هو الفيتامينات والزنك، مؤكدا أنه بداية من الغد سيكون متاحًا عدد من الفيتامينات مثل فيتامين سى والزنك التى تعزز من المناعة فى الصيدليات، ولكن صرف تلك الأدوية سيكون بضوابط معينة، ولدينا مخزون كافٍ من تلك الفيتامينات.

من جانب أخر، كان الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد حذرمن الإفراط فى تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بدون إشراف طبى وتحاليل معملية للتعرف على احتياجات جسم الإنسان من الفيتامينات التى تعرض فى نوعيتها للنقص، وأن تناول الفيتامينات بدون احتياج لها يؤدى إلى تخزينها فى دهون الجسم وتأثيرها على الكبد والكلى مما يسبب أزمات صحية كبيرة نحن فى غنى عنها .

وأضاف عوف لـ"اليوم السابع" أن هناك نوعين من الفيتامينات التى يتكالب على شرائها المواطنين فى صورة مكملات غذائية ومنها فيتامينات التى تذوب فى المياه وهى فيتامين c وفيتامين b كومبلكس، وهناك نوع آخر من الفيتامينات والتى تذوب فى الدهون فى جسم الإنسان وتتركز فيها وهى فيتامين د ، وفيتامين ه وفيتامين أ وجميعها فيتامينات تتركز فى الدهون وفى حالة عدم احتياج الجسم لها ثم تؤثر بصورة مباشرة على الكلى والكبد.


الدكتور على عوف

فيروس كورونا

رفع المناعه

الفيتامينات

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