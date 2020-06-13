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شركات طاقة الرياح تتبرع بأجهزة طبية لمستشفى غارب المركزى

السبت، 13 يونيو 2020 12:40 م
شركات طاقة الرياح تتبرع بأجهزة طبية لمستشفى غارب المركزى أثناء تقديم الأجهزة والمسلتزمات الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تبرعت شركتان من العاملين فى انتاج طاقة الرياح شمال محافظة البحر الاحمر بأجهزة طبية مختلفة لمستشفى غارب المركزى كمشاركة اجتماعية لتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 

من جانبه قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب شمال البحر الأحمر، أنه فى إطار المشاركة المجتمعية دعمت الشركات مستشفى غارب بأجهزة طبية وتم تسليمها للمستشفى بالمركزى بحضور الوحدة المحلية والدكتورة فتحية مغربى مديرة المستشفى .

واضاف أن الاجهزة التى تم التبرع بها من قبل الشركتين المستشفى 2 جهاز رسم قلب، و3 كراش ترولى 85 سم مجهز، و3 مجموعة آلات عمليات صغرى بعدد 73 قطعة، و2 مجموعة الات استئصال اللوزتين بعدد 34 قطعه،  جهاز مونيتور 12 بوصه،  جهاز تنبيه عضلات واعصاب كهربائى ايطالى،  جهاز موجات فوق صوتيه،  جهاز ليزر للعلاج الطبيعى،  جهاز تنفس صناعى،  شنطة مجموعة الات عظام اساسيه، وجهاز رسم القلب الكهربائى،  3 كراش تروللى،  جهاز تنفس صناعى كبار،  مثقاب عظام كهربائى،  2 مجموعة الات عمليات صغرى،  2 مجموعة الات جراحة عظام،  جهاز 1موجات فوق صوتية للعلاج الطبيعى،  جهاز تنبيه كهربائى،  جهاز ليزر للعلاج الطبيعى.

 

كما دعمت شركات انتاج طاقة الرياح المستشفى بمستلزمات طبية عبارة عن 23 علبة ماسك كب صينى، و20 علبة ماسك طبيب بدون دعامات استيك، و75 علبة ماسك طبيب بدعامات،  40 علبة ماسك طبيب بدعامة استيك ملون، و72 زجاجة كحول اسفنكس ايثيلى 75 % - 50 قطعة فيس شيلد، و60 زجاجة هاند جيل،  1000 قطعه اوفر هيد غطاس راس،  1000 قطعة اوفر شوز غطاء حذاء،  100 علبة جوانتى لاتكس بودر سوبر اكوما،  10 قطعه ماك،  جهاز نيبوليزر ايطالى،  50 قطعه جاون مريض،  جهاز درل عظام ( مثقاب ) كهربائى + 2 بطارية .

وقدم اللواء إيهاب رافت رئيس المدينة الشكر لجميع مسئولى شركتى راس غارب لطاقة الرياح وشركة سيمنز جاميسا على دعهم المستمر لاهالى مدينة راس غارب.

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

تبرعات طبية

مستشفى غارب المركزي

شركات طاقة الرياح

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