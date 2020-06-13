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شرطة أبوظبى تحذر من المتربصين بالأطفال على الإنترنت والألعاب الإلكترونية

السبت، 13 يونيو 2020 01:08 م
شرطة أبوظبى تحذر من المتربصين بالأطفال على الإنترنت والألعاب الإلكترونية الاطفال والالعاب الالكترونية - ارشيفية
إيمان حنا

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حذرت شرطة أبوظبي الأسر من الوقوع ضحايا لمحتالين يترصدون الأطفال و المراهقين والكبار "غير الحذرين" عبر الألعاب الإلكترونية، والإعلانات والروابط المغرية ومنتديات التواصل للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة مستخدمين أساليب خداع وتضليل متنوعة لإغراء ضحاياهم وينتحلون شخصيات غير حقيقية. وفق البيان الإماراتية.

وأشارت الى وجود حالات انتهاكات إلكترونية في الآونة الأخيرة مع انتشار فيروس " كوفيد19 " مثل حالات استدراج مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بتصوير مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة للضحايا ومن ثم تهديدهم وابتزازهم وصولاً لأهدافهم الإجرامية.

وناشدت أولياء الأمور منح أبنائهم المزيد من الاهتمام ومتابعة قائمة المواقع والألعاب الإلكترونية التي يرتادونها خصوصاً مع تزايد قضاء الطلاب أوقاتًا طويلة للتعلم عن بُعد ومنحهم الثقة والأمان وعدم توبيخهم وتشجيعهم على المصارحة بأية انتهاكات أو حالات ابتزاز إلكتروني قد يتعرضون لها.

ودعت إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بالاتصال على خدمة أمان على الهاتف 8002626 لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حماية للمجتمع من هذه الجرائم.

ومن جهة أخرى تبدأ غدا الاختبارات المركزية القصيرة "Check Points " التي تعقدها وزارة التربية والتعليم بالإمارات لطلبة الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج الوزارة في 6 مواد هي الفيزياء والعلوم والكيمياء والعلوم الصحية والأحياء واللغة الإنجليزية.

ويخوض طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر "مسار النخبة" الاختبار الأول غدا في الفيزياء وتتواصل الاختبارات في بقية المواد على مدار الأسبوع حتى يوم الخميس المقبل الموافق 14 يونيو الجاري.

وتأتي الاختبارات المركزية ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد وحددت الوزارة ضوابط خلال أدائها هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال من خلال مؤقت زمني.


شرطة أبوظبى

الامارات

الالعاب الالكترونية

التربص بالاطفال عبر الانترنت

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