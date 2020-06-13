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شبكة CBS: مؤشرات لبؤر كورونا جديدة فى الولايات الجنوبية بأمريكا

السبت، 13 يونيو 2020 10:26 م
شبكة CBS: مؤشرات لبؤر كورونا جديدة فى الولايات الجنوبية بأمريكا مؤشرات لبؤر كورونا جديدة فى الولايات الجنوبية بأمريكا
كتبت: نهال أبو السعود

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أظهرت ولاية كارولينا الجنوبية وفلوريدا هذا الأسبوع أعلى عدد يومي من حالات الإصابة بعدوى كورونا حيث تضاعف متوسط ​​الحالات اليومية في أريزونا ثلاث مرات تقريبًا في أسبوعين وكانت تكساس أسوأ أربعة أيام حتى الآن في المستشفيات.

قالت شبكة CBS الامريكية انه في مدينة هيوستن صرح العمدة سيلفستر تورنر ، هناك تحذير: "يجب على الناس ألا يتعاملوا مع الأمور باستخفاف. أو يفترضوا أن الفيروس تحت السيطرة".

يمكن أن تصبح شركات ومطاعم تكساس التي من بين أوائل الشركات التي أعيد فتحها ان تكون أول من يتم إغلاقها مرة أخرى.

وفي أريزونا ، هناك أكثر من 1000 حالة جديدة في اليوم ، ارتفاعًا من أقل من 400 حالة يوميًا في منتصف مايو عندما تم تخفيف أوامر البقاء في المنزل.

وطلب حاكم ولاية كارولينا الشمالية من المواطنين المساعدة في وقف انتشار عدوى كورونا.

اعلن حاكم الولاية روي كوبر في مؤتمر صحفي ان يوم الجمعة سجلت الولاية أعلى معدل للحالات الجديدة منذ بدء الوباء، وقال إن الأرقام  تظهر أن المرض ينتشر وأن المزيد من الناس يحتاجون إلى رعاية في المستشفى.

كما تؤخر ولايتي يوتاه وأوريجون افتتاحهما بعد أسبوع من استمرار الحالات في الارتفاع.

ووفقا للتقرير أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إرشادات جديدة يوم الجمعة للمساعدة على تقليل المخاطر اليومية للإصابة بالفيروس، ونصحت الناس بإحضار طعامهم ومشروباتهم لتحضيرها بأنفسهم وتعقيم اليدين بعد استخدام أجهزة الصراف الآلي كما نصحت بأخذ السلالم بدلاً من مصاعد الفنادق.

تتوقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)  26 الف حالة وفاة أخرى في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 140.الف حالة وفاة بحلول الرابع من يوليو.

هناك بعض العلامات المشجعة في نيويورك ، والتي كانت في وقت ما بؤرة تفشي المرض. وتقول الولاية الآن إن لديها أدنى معدل عدوى في الولايات المتحدة بأكملها.


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وباء كورونا

اخبار أمريكا

هيوستن

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نيويورك

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