"شباب القليوبية" تطلق مبادرة "جهز مكانك لاستقبال شبابك" بـ206 مراكز شباب.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تنفيذ مبادرة "جهز مكانك لاستقبال شبابك" لتعقيم جميع مراكز الشباب في يوم واحد والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصر اليوم، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، أن المبادرة استهدفت 206 مراكز شباب بـ8 إدارات فرعية على مستوى محافظة القليوبية، والتي تهدف إلى تطهير وتعقيم مراكز الشباب استعدادا لعودة النشاط الشبابي والرياضي، وشمل التطهير المبني الإداري من حجرات، ودورات المياه والملاعب وحديقة الطفل والبوابات الرئيسية.

وأشارت مديرية الشباب بالقليوبية، إلى أن المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مع الحفاظ على الإجراءات والضوابط الاحترازية، حيث يأتي ذلك تأكيدا على أن مراكز الشباب لها دور بناء وأساسي في خدمة المجتمع ورفع الولاء للوطن والمشاركة في الازمات التي تتعرض لها البلاد.

تطهير البوابات الرئيسية بمراكز الشباب



تطهير المكاتب الإدارية



تطهير المكتبات بمراكز الشباب



تطهير مراكز الشباب



تطهيرمناطق العاب الطفل