شاهد.. لحظة خروج 11 متعافيا بعد شفائهم من كورونا بنزل الشباب بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت المدينة الشبابية بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر حالة من الفرحة والسعادة بين المتعافين الـ11 الذين خرجوا، مساء اليوم السبت، من قبل المدينة بعد شفائهم وعلاجهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأيدى الفريق الطبى بنزل الشباب.

وخرجت الحالات المتعافية من كورونا الـ11 وسط فرحة كبيرة، بعد إعلان مدير فريق العزل أنه تم تعافيهم وشفاؤهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة.

وفى نفس السياق تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بنزل الشباب بالطود على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية والترويح عنهم خلال فترة العزل، وشكروهم على الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشاريين من الطب النفسي لتجاوز الأزمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء نزل الشباب واحتفل الجميع بحالات الخروج.

وكان مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، شهد اليوم السبت، خروج 21 حالة من المواطنين عقب تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، كما أجرى الفريق الطبى للعزل الصحى بمستشفى الأقصر العام، اليوم، عملية جراحية عاجلة لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكونها المستشفى الوحيدة التى تجرى عمليات جراحية للحالات المصابة بكورونا والتى تحتاج عمليات جراحية بالعظام والجراحة العامة.

من جانبه، قدم الدكتور محمد أنور، مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم الحالة وتعافيها عقب إصلاح "ثقب بالأمعاء مع الخروج بفتحة براز جانبية"، كما ساهموا فى علاج وشفاء 21 حالة مؤخراً وخروجهم اليوم من المستشفى، وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة.