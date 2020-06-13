شاهد كورنيش النيل بمدينة أسوان قبل بدء حظر الحركة.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

تعد مدينة أسوان واحدة من المدن الساحرة فى مصر، نظرا لما تتمتع بهذه هذه المدينة من جمال الطبيعة وسحر المنظر ولما تضمه من معالم أثرية وسياحية، جعلتها عروس نهر النيل، وفيها كورنيش النيل الذى يعد واحدا من أهم وأبرز المقاصد السياحية بمدينة أسوان.

ويشهد كورنيش النيل قبل فترة حظر الحركة إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة فى الفترة ما قبل الغروب وحتى منتصف الليل ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة الشديد فى فصل الصيف ولجوء المواطنين للتنزه فى تلك الفترة، إلا أن الظروف الحالية حالت دون هذا الإقبال واقتصر الكورنيش على بعض المارة وقليل جدا من المتنزهين نظرا لارتفاع درجات الحرارة نهارا وحظر حركة المواطنين ليلا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وأيضا بسبب التزام المواطنين بالجلوس فى المنازل وعدم النزول للتنزه خلال تلك الفترة التى تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد محافظة أسوان، توقف حركة السياحة منذ منتصف شهر مارس الماضى بعد تفشى وباء كورونا، مما أدى إلى توقف حركة البواخر السياحية ورسوها على مراسى كورنيش النيل فى انتظار استئناف الحركة مرة أخرى.