اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد كورنيش النيل بمدينة أسوان قبل بدء حظر الحركة.. فيديو

السبت، 13 يونيو 2020 07:53 م
شاهد كورنيش النيل بمدينة أسوان قبل بدء حظر الحركة.. فيديو كورنيش النيل بمدينة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد مدينة أسوان واحدة من المدن الساحرة فى مصر، نظرا لما تتمتع بهذه هذه المدينة من جمال الطبيعة وسحر المنظر ولما تضمه من معالم أثرية وسياحية، جعلتها عروس نهر النيل، وفيها كورنيش النيل الذى يعد واحدا من أهم وأبرز المقاصد السياحية بمدينة أسوان.

ويشهد كورنيش النيل قبل فترة حظر الحركة إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة فى الفترة ما قبل الغروب وحتى منتصف الليل ، نظرا لارتفاع درجات الحرارة الشديد فى فصل الصيف ولجوء المواطنين للتنزه فى تلك الفترة، إلا أن الظروف الحالية حالت دون هذا الإقبال واقتصر الكورنيش على بعض المارة وقليل جدا من المتنزهين نظرا لارتفاع درجات الحرارة نهارا وحظر حركة المواطنين ليلا تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وأيضا بسبب التزام المواطنين بالجلوس فى المنازل وعدم النزول للتنزه خلال تلك الفترة التى تشهد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشهد محافظة أسوان، توقف حركة السياحة منذ منتصف شهر مارس الماضى بعد تفشى وباء كورونا، مما أدى إلى توقف حركة البواخر السياحية ورسوها على مراسى كورنيش النيل فى انتظار استئناف الحركة مرة أخرى.

 

 

 

 


كورونا

كورنيش اسوان

كورنيش النيل

حظر التجوال

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة