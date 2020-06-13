اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 04:13 ص
خالد صلاح
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شاهد أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية بقرى مدينة الطود

السبت، 13 يونيو 2020 04:00 ص
شاهد أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية بقرى مدينة الطود أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية بالطود
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يتم مواصلة الحملات للرش والتعقيم والتطهير بصورة يومية بمختلف أرجاء المدينة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكافحة العدوى برش وتعقيم كافة المدن والقرى بصورة يومية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أن الحملات تمت بقرية العديسات بحري، حيث قام رجال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى برئاسة محمد حسن على حسين رئيس القرية، باستخدام العربيات المجهزة وماكينات الرش لعمليات التطهير والتعقيم، والتى تجول بالطرق والشوارع الرئيسية والأماكن العامة والحيوية والمنشآت العامة والحكومية، والتى تستغل فترة حظر التجوال بالتنسيق مع الشباب المتطوعين بغرفة عمليات الطود والعديسات.

واستهدفت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عدة شوارع ونجوع بمنطقة حاجر العديسات بحرى بدايةً من منطقة الضمان والخرابيط والدباريك وبنى هلال ونجع الشيخ منتهياً بنجع الظاهري، كما استهدفت الحملة أيضاً المنشآت الحكومية كمدرسة التحرير الثانوية، ومدرسة الشهيد خيرى بمدينة الطود، وواجهات مدرسة حاجر العديسات الابتدائية، ومركز شباب الضمان، ومحطة محولات كهرباء العديسات، وذلك بالتنسيق مع جمعية الشباب للتنمية الشاملة بالطود.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع هندسة الرى بمدينة الطود، بتنفيذ أعمال رفع وإزالة للقمامة والمخلفات الملقاة والحيوانات النافقة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين بقرية العديسات قبلي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وشملت الأعمال رفع 10طن من المخلفات والقمامة أمام حاجز كوبرى الفوالين، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى برئاسة هشام على أبايزيد رئيس القرية، حيث تم توفير السيارات اللازمة لرفع القمامة والمخلفات، وذلك فى إطار الحفاظ على المجارى المائية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى العام لمدينة الطود.

 

 

أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (1)
أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (1)

 

أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (2)
أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (2)

 

أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (3)
أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (3)

 

أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (4)
أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (4)

 

أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (5)
أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (5)

 

أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (6)
أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (6)

 

أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (7)
أعمال رش وتطهير المدارس ومحطات الكهرباء والوحدات المحلية (7)

 


الاقصر

رش وتعقيم المدارس

مدينة الطود

اخبار الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

تطهير مدارس الطود

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