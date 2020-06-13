اليوم السابع
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سيدة بالشرقية تتبرع بغويشة للمساهمة فى شراء جهاز تنفس صناعى

السبت، 13 يونيو 2020 01:42 ص
سيدة بالشرقية تتبرع بغويشة للمساهمة فى شراء جهاز تنفس صناعى الغويشة المتبرع بها
الشرقية - إيمان مهنى

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"معنديش فلوس، لكن معايا غوشتان خد واحدة منهم، مش تغلي علي أهل بلدى"، هكذا أظهرت الشدائد المعدن الأصيل للمصريين، والذين بعضهم يقطع من قوته من أجل توفير أجهزة طبية لتوفير رعاية صحية لمرضى كورونا.

وفي مركز كفر صقر بالشرقية، دشن مجموعة من الشباب من مختلف الفئات صفحة لجمع تبرعات من الأهالي لتوفير أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طيبة بالمستشفي المركزي .

ويقول الدكتور السيد صدقي، صيدلي ومنسق بالحملة، انه فوجئ بسيدة من أحدي القري فور عملها بجمع تبرعات ، بخلعها إحدى غويشتين من يدها وسملتها له لبيعها ووضع ثمنها لشراء أجهزة تنفس صناعي.

وأوضح منسق الحملة، لـ"اليوم السابع"، أنها سيدة بسيطة،  طلبت منا  عدم الإفصاح عن  معلومات عنها  لأحد، لافتا أنها أكدت أن الغوشتين كانوا مدخرهم من أجل بيعهم  لزواج نجلها الشاب، إلا أن قررت  توفير الأجهزة الطبية لإنقاذ الأرواح أهم من الزواج في ظل هذه الظروف.

ويضيف المحاسب عمرو النادي منسق بالحملة، أننا نجحنا في جمع أكثر من نصف مليون جينه، خلال أيام فقد اشترينا جهاز تنفس صناعي ومنتظر تسلمنا جهاز ثاني متبرعة أحد الشركات، وباقي المبلغ ، سنبدأ تجهيز وحدة عناية مركزة إضافية بمستشفي كفر صقر المركزي ، نظرا لزيادة الإعداد من مصابين كورونا و عدم توافر أماكن للحالات الحرجة منها .

يذكر أن مجتمع المدني دعم مستشفيات المحافظة بعدد من أجهزة تنفس صناعي  جميعهم من الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية ليتم تزويد  المستشفيات  العامة والمركزية بها وكذلك بالمستلزمات الطبية والوقائية من قبل المواطنين لدعم المنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد التى تحتاج المساندة من كل طوائف المجتمع فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد والمشاركة الحقيقية لتخفيف العبأ الموجود على مؤسسات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية  بالتوازى مع الاهتمام الكبير بالعملية الصحية من  جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما قامت مديرية الصحة بتنفيذ دورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخري "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمي، المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة،  بتدريب الفرق الطبية بهذه المستشفيات من الأطباء، علي أعمال العناية المركزة المختلفة للإستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب علي كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، والمونيتور، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب على سبل.

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

كفر صقر

سيدة تتبرع بغويشة لشراء جهاز تنفس صناعي

جهاز تنفس

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