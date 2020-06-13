سلطات فرنسا تطالب الفرنسيين بشراء الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام

كتب: أحمد علوى

طلبت السلطات الفرنسية من المستهلكين الفرنسيين شراء الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام والمنتجة محليًا بدلاً من ذات الاستخدام الواحد و التي يتم استيرادها غالبا من الصين.

وتقول السلطات الفرنسية اليوم إن لديها مخزونا من الكمامات يصل عدده إلى أربعين مليون وحدة قادرة على على أن تسد احتياجات فرنسا كلها.

ويوجد لفرنسا اليوم فائض من الكمامات يبلغ حوالي 40 مليون وحدة قابلة للاستعمال المتكرر كما أن الشركات المصنعة التي وفرت المنتوج بكثرة تجد نفسها اليوم عاجزة عن تسويق المنتج حيث تعتقد أن الكمامات المصنعة محليا هي أفضل للبيئة.

و في خضم انتشار الوباء عانى القطاع الطبي في البداية من أزمة الحصول على كمامات على اعتبار أن موظفي هيئات الصحة هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ونقلها. ووسط نقص في معدات الحماية الشخصية في ذروة أزمة كوفيد-19 في فرنسا ، قامت حوالي 400 شركة نسيج بصناعة الكمامات.

و دعت كاتبة الدولة الفرنسية لدى وزير الاقتصاد والمالية أنياس بانييه رونشير في وقت سابق من هذا الأسبوع الشركات إلى إقناع موظفيها بشراء "كمامات قابلة لإعادة الغسل والاستخدام" بدلاً من شرائهم أقنعة جراحية ذات استخدام واحد غالبًا ما يتم استيرادها من الصين.

مع تسجيل أكثر من 29300 حالة وفاة حتى 11 يونيو، تعد فرنسا واحدة من أكثر الدول تأثراً بالوباء في العالم حيث تأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا من حيث تسجيل عدد الوفيات بسبب كوفيد-19.