اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد

سلطات فرنسا تطالب الفرنسيين بشراء الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام

السبت، 13 يونيو 2020 03:27 م
سلطات فرنسا تطالب الفرنسيين بشراء الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام فرنسا
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت السلطات الفرنسية من المستهلكين الفرنسيين شراء الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام والمنتجة محليًا بدلاً من ذات الاستخدام الواحد و التي يتم استيرادها غالبا من الصين.

وتقول السلطات الفرنسية اليوم إن لديها مخزونا من الكمامات يصل عدده إلى أربعين مليون وحدة قادرة على على أن تسد احتياجات فرنسا كلها.

ويوجد لفرنسا اليوم فائض من الكمامات يبلغ حوالي 40 مليون وحدة قابلة للاستعمال المتكرر كما أن الشركات المصنعة التي وفرت المنتوج بكثرة تجد نفسها اليوم عاجزة عن تسويق المنتج حيث تعتقد أن الكمامات المصنعة محليا هي أفضل للبيئة.

و في خضم انتشار الوباء عانى القطاع الطبي في البداية من أزمة الحصول على كمامات على اعتبار أن موظفي هيئات الصحة هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى ونقلها. ووسط نقص في معدات الحماية الشخصية في ذروة أزمة كوفيد-19 في فرنسا ، قامت حوالي 400 شركة نسيج بصناعة الكمامات.

و دعت كاتبة الدولة الفرنسية لدى وزير الاقتصاد والمالية أنياس بانييه رونشير في وقت سابق من هذا الأسبوع الشركات إلى إقناع موظفيها بشراء "كمامات قابلة لإعادة الغسل والاستخدام" بدلاً من شرائهم أقنعة جراحية ذات استخدام واحد غالبًا ما يتم استيرادها من الصين.

مع تسجيل أكثر من 29300 حالة وفاة حتى 11 يونيو، تعد فرنسا واحدة من أكثر الدول تأثراً بالوباء في العالم حيث تأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا من حيث تسجيل عدد الوفيات بسبب كوفيد-19.

 


فرنسا

الكمامات فى فرنسا

السلطات الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة