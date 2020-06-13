اليوم السابع
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سرقة موتور تعقيم شوارع قرية الرملة ببنها من أمام الجمعية الزراعية

السبت، 13 يونيو 2020 06:53 م
سرقة موتور تعقيم شوارع قرية الرملة ببنها من أمام الجمعية الزراعية موتور رش - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية الرملة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث أصدر شباب الرملة بيانًا قدموا فيه الاعتذار لأهالى قرية الرملة، عن عدم الرش وتعقيم الشوارع اليوم نظرا لسرقة الموتور المخصص لرش شوارع القرية من أمام الجمعية الزراعية، ونشر شباب القرية، بيانا، جاء به "نعتذر لجميع من أتصل بنا لرش وتطهير الشوارع الخاصة بهم، لسرقة موتور الرش والتطهير الخاص من أمام الجمعية الزراعية وجارى التنسيق لإحضار موتور جديد".

واستنكر أهل القرية واقعة سرقة موتور الرش والتطهير بالكلور الذى يقوم به عدداً من شباب القرية بشكل تطوعى ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا عقب ظهور عدد من حالات الإصابة بكورونا فى القرية، حيث تضم مناطق ظهور عدد من حالات الإصابة.

فيما أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أرقام الأطباء مسؤولى الترصد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للاستفسار عن حالات الاشتباه بالكورونا، وهم الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية 01224386700، والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات 01227019057، والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ 01004901112، والدكتور محمد إبراهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة 01223288456، والدكتور محمد سعيد مسؤول العناية المركزة بالقليوبية 01000063275.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن إعلان هذه الأرقام يأتي تفعيلا لقرارات القيادة السياسية بشأن التعامل السريع مع أية حالات جديدة، بالإضافة إلى الشكاوى والبلاغات التي يتم تسجيلها عبر الخطوط الساخنة.

فيما أعلنت محافظ القليوبية، تخصيص خطوط ساخنة جديدة لتلقي بلاغات المواطنين عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الماضية، وتصنيف المحافظة ضمن أكثر 3 محافظات إصابة على مستوي الجمهورية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الخطوط الجديدة للابلاغ هي الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، و(0133222979) أرضي، و"واتس آب" على الرقم (01555573040)، و(01220055008) من التليفون المحمول.

 

 

سرقة ماتور
سرقة ماتور

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