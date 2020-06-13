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زلزال بقوة 5.6 درجة يهز تايوان

السبت، 13 يونيو 2020 11:13 م
زلزال بقوة 5.6 درجة يهز تايوان أثار زلزال - أرشيفية
رويترز

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز منطقة تايوان في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد (بالتوقيت المحلي).
 
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترا، وفي بادئ الأمر، كان المركز قد ذكر أن قوة الزلزال بلغت ست درجات وأنه كان على عمق 55 كيلومترا.
 
وتقع تايوان بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.
وكانت منطقة جنوب شرق آسيا شهدت الأيام الماضية عدة هزات أرضية بداية من اليابان وأندونيسيا وباكستان ووصلا إلى وسط وغرب أسيا في إيران.
قالت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا قبل أيام إن زلزالا شدته ست درجات وقع إلى الجنوب من جزيرة بورو في إقليم جزر مولوكا بشرق البلاد.
 
وأضافت الوكالة على تويتر أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).

 


زلزال

تايوان

مركز الزلازل الاوروبى

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