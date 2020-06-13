زراعة كفر الشيخ: حملات لضبط المبيدات الضارة ونستهدف زراعة 260 ألف فدان أرز

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ،إن المديرية فعلت دور الرقابة على المبيدات والمخصبات لإحكام السيطرة على الغش بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين لشن حملات، لضبط المخالفين من التجار، لمنع وصول تلك المبيدات الضارة للمزارعين، واستخدامها الاستخدام الذى يقلل من نسبة إنتاجية المحاصيل، ويؤثر سلباً على الفلاح .

وأكد ناجح لـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط كميات من المبيدات الضارة بعدد من مدن ومراكز المحافظة، وتحررت محاضر للمخالفين، مؤكداً أنه تم وضع خطة إرشادية ممنهجة للوصول إلى المزارعين بقراهم، بالتعاون مع مجال المدن والوحدات القروية، وسيتم تنفيذها عقب الانتهاء من جانحة كورونا، مشيداً بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالإدارات والجمعيات الزراعية، والتطهير والتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات.

وقال ناجح، ما تم توريده من القمح حتى الآن 175 ألف طن، بزيادة 40 ألف طن عن العام الماضي، وتم زراعة 60 ألف فدان طن قطن، و240 ألف فدان أرز ومستهدف 260ألف فدان، وهناك تعاون بين مجالس المدن والمحافظة لإزالة التعديات فى المهد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، موجهاً الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على حرصه على إزالة التعديات وتوجيه مجالس المدن بالتعاون مع المديرية فى هذا الشأن.