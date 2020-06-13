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روسيا تسجل 114 حالة وفاة و8706 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 13 يونيو 2020 09:56 ص
روسيا تسجل 114 حالة وفاة و8706 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلن المركز الروسي للوقاية من فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل 114 وفاة و8706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة لتصبح الحصيلة الإجمالية 520129 إصابة بينها 6829 حالة وفاة.، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وأمس، قالت صحيفة ذا موسكو تايمز الروسية إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيظهر لأول مرة بعد أسابيع من الإغلاق فى روسيا بسبب وباء كورونا فى الوقت الذى وصل فيه عدد الإصابات اليومية حوالى 9 آلاف.

وكانت روسيا قد رفعت هذا الأسبوع القيود التى فرضتها بسبب الوباء، رغم انها ثالث دولة فى العالم من حيث التفشى، حيث يمهد الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء استفتاء فى الأول من يوليو على التعديلات الدستورية التى من شانها ان تمدد بقائه فى السلطة حتى 2036.

وتحتفل روسيا يوم 12 يونيو بالعيد الوطنى، وهو يوم عطلة رسمية، وسيحتفل بوتين بالمناسبة بمنح جوائر فى الكرملين ورفع العلم الروسى خلال احتفال فى غرب موسكو. وفى المساء ، ستقيم السلطات حفلا موسيقيا فى الميدان الأحمر، مع التشديد على أن الحاضرين سيلتزموم بإجراءات  لتباعد الاجتماعى.

وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقيات تهنئة من عدد من الزعماء بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا".

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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علاج كورونا

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