رقص وغناء بعد المظاهرات.. احتجاجات إنجلترا تنتهى بفقرات غنائية فى ليفربول

كتب آسر أحمد

يبدو أن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة البريطانية لندن، يتخللها عنصر ترفيهي وسط اعمال الفوضى التي تشهدها البلاد، ففي مقطع فيديو جديد متداول عبر منصات السوشيال ميديا للمتظاهرين في شوارع مدينة ليفربول الإنجليزية، ظهر من خلاله رقص وغناء للمتظاهرين وسط الاحتجاجات.

والتقط احد المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها لندن، مقطع الفيديو الذي ظهر من خلال عدد كبير من المشاركين في المظاهرات وهم يتراقصون على ويتغنون على احدى سلالم المؤسسات الإنجليزية وسط تجمع كبير من المتظاهرين.

وعلى جانب آخر، هاجم متظاهرون فى لندن رجال الشرطة بإلقاء الزجاجات عليهم، حيث تجمع المئات رغم التحذيرات لتجنب الاحتجاجات، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه قد تجمع عدد من المنظمات في وسط لندن مدعية أنها كانت تحمى التماثيل من النشطاء المناهضين للعنصرية.

ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل العنف تجاه ضباط الشرطة بأنه "بلطجة غير مقبولة على الإطلاق"، وسط انتشار المظاهرات المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يذكر أن الشرطة البريطانية فرضت قيودًا على عدة مجموعات تنوى الاحتجاج بعد مشاهد عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت جماعات مختلفة من مختلف أنحاء البلاد إنهم قدموا إلى لندن لحماية رموز التاريخ البريطاني.

وتجمع المئات من الرجال معظمهم من أصحاب البشرة البيضاء حول النصب التذكاري للحرب في وايتهول وتمثال ونستون تشرشل في ساحة البرلمان.

وتمكن بعض المتظاهرين من كسر الحواجز المعدنية حول Cenotaph في Whitehall أثناء إلقاء أعمدة العلم ومخروط المرور تجاه الشرطة الذين كانوا يضربونهم بالهراوات، ثم انتقلت مجموعات كبيرة من المتظاهرين إلى الساحة حيث ألقيت الألعاب النارية عبر الحشود. وحث عمدة لندن، صديق خان، المتظاهرين على المغادرة الآن لمنع المزيد من العنف وانتشار كورونا في المدينة.