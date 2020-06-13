رئيس وزراء إيطاليا: أزمة كورونا يجب أن تكون فرصة للإصلاح

رويترز

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم السبت، إن بلاده لا تملك العودة لمسار الحياة الطبيعية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وإن عليها تحويل الأزمة إلى فرصة للإصلاح، وأضاف فى خطاب افتتاحى لمشاورات تتعلق بالسياسات المتبعة تعقد على مدى تسعة أيام فى روما "هذا هو الوقت الذى ينبغى فيه العمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة".

وتابع قائلا، "علينا أن ننتهز الأمر لتحويل الأزمة إلى فرصة ونزيل كل العقبات التى أبطأت" إيطاليا.

وأشار، إلى أن حكومته الائتلافية تعد خطة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية ودفع الاستثمارات الرقمية والطاقة النظيفة ودعم الفقراء وإشراك المزيد من النساء فى قوة العمل.

وتوقعت الحكومة الإيطالية، أن يشهد الاقتصاد انكماشا نسبته ثمانية بالمئة على الأقل هذا العام. وإيطاليا من أكثر البلاد تضررا من فيروس كورونا فى أوروبا إذ سجلت أكثر من 236 ألف إصابة وما يفوق 34 ألف وفاة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، لصانعى السياسات الإيطاليين عبر الاتصال المرئى إن على إيطاليا تطبيق الإصلاحات المخطط لها من أجل الحصول على تمويل خصصه الاتحاد الأوروبى لمساعدة الدول الأعضاء على الخروج من الأزمة التى سببها فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، "بينما نحن نستثمر من أجل وضع شكل لاقتصاد المستقبل، علينا أيضا أن نعمل على تنفيذ إصلاحات طموح... الإصلاح سيقود للانتعاش والإصلاح يحتاج قيادتكم وحيازتكم".

كانت المفوضية، قد اقترحت صندوق إنعاش حجمه 750 مليار يورو للمساعدة فى تحفيز النمو فى القارة، وهو أمر سيناقشه زعماء الاتحاد الأوروبى هذا الأسبوع.