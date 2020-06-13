اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 04:22 م
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رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع إجراءات الوقاية بلجان الثانوية ..صور

السبت، 13 يونيو 2020 03:41 م
رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع إجراءات الوقاية بلجان الثانوية ..صور جانب من جولة رئيس المنطقة الازهرية بمعهد حلايب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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استعرض صباح اليوم السبت، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية ، استعدادات لجان الثانوية الأزهرية ، والتى من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القادمة بحلايب وأبو رماد ، حيث تفقد لجنة معهد الشيخ محمد أبو النور زهير بأبو رماد ، ولجنة معهد الشيخ محمود شلتوت بحلايب، لمتابعة إجراءات الوقائية باللجان

وأكد بيان للمنطقة الأزهرية ، أن ذلك للحرص والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وفقا للضوابط التى تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات " ملاحظين ورؤساء ووكلاء اللجان والقائمين على مراكز توزيع الأسئلة ".

وأكد رئيس المنطقة الازهرية على التأكد من إجراءات التعقيم والتطهير قبل وبعد الامتحان يوميا ، وتطهير غرفة الكنترول ومركز توزيع الأسئلة، والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، مع توفر الإشراف الطبى أثناء أداء الامتحانات .

وأضاف رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية ، أنه تم تجهيز الاستراحات للقائمين على أعمال الامتحانات، والعمل على التطهير والتعقيم المستمر ، كما تم توفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية الجيدة ، والتشديد على الالتزام بتنفيذ التعليمات والملاحظات أثناء المتابعة  .

وفى سياق متصل واصل أعضاء مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، توزيع الدعم لمتضررى العمل غير المنتظم بسبب فيروس كورونا بكلا من إدارة حلايب وأبو رماد، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة.

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جانب من جولة رئيس المنطقة الازهرية بمعهد حلايب 

 

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جانب من جولة رئيس المنطقة الازهرية بمعهد حلايب 

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جانب من جولة رئيس المنطقة الازهرية بمعهد حلايب 

 

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جانب من جولة رئيس المنطقة الازهرية بمعهد حلايب 

 

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جانب من جولة رئيس المنطقة الازهرية بمعهد حلايب 

 

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جانب من جولة رئيس المنطقة الازهرية بمعهد حلايب 

 


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