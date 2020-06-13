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رئيس مدينة مطاى: حملات نظافة ورفع المخلفات بالقرى والشوارع بالمدينة

السبت، 13 يونيو 2020 02:12 م
رئيس مدينة مطاى: حملات نظافة ورفع المخلفات بالقرى والشوارع بالمدينة رفع القمامة من مدينة مطاى
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد خالد عبد الرؤوف رئيس مدينة مطاى ، على أستمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ، فى تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميعها ، فى القرى وأحياء المدينة الأربع تمهيدا لرفعها إلى الظهير الصحراوى حفاظا على صحة المواطنين  .

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحليه ، أنه تم تنفيذ حملة نظافة ليلية بحى غرب المدينة ورفع المخلفات وتمهيد طريق 242 أمام مستشفى الصحة الانجابية بمطاى البلد وحتى الطريق الدائرى ، باستخدام معدات الوحدة المحلية وتحت اشراف المهندس ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز، كما تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها بحى جنوب المدينة.

واضاف البيان أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة واضاءة الطريق للحفاظ على النظافة العامة.

 تابع المهندس ربيع عبد العظيم ،نائب رئيس مدينة مطاى ، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم المستشفيات بنطاق المركز، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

ونفذت الفرق الوقائية أعمال تطهير وتعقيم ورش شوارع قرية منبال، ضمن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد خالد عبد الرؤوف رئيس المركز المواطنين بالالتزام بالمنازل وعدم النزول ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

 
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رفع القمامة من مدينة مطاى

 

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رفع القمامة من مدينة مطاى

 


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