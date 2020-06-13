اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة المحلة يعقد اجتماعا موسعا برؤساء الاحياء والوحدات المحلية

السبت، 13 يونيو 2020 08:05 م
رئيس مدينة المحلة يعقد اجتماعا موسعا برؤساء الاحياء والوحدات المحلية جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحله الكبري، وبحضور المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة اجتماعا موسعا مع رؤساء الاحياء ورؤساء الوحدات المحلية ،بنطاق مركز المحلة تنفيذا توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بمتابعة اعمال النظافه العامه بالطرق.

 

وأكد رئيس المدينة علي ضرورة الاهتمام باعمال التشجير والتجميل والدهانات ، ومتابعة ملف الازالات و الاشغالات والعمل على رفعها اول باول ، وعدم التهاون مع المخالفين.

 

كما شدد على متابعة اعمال غلق المحال التجاريه وتفعيل عمل المحاضر المخالفين لقرار مجلس الوزراء، مشددا علي استمرار التطهير والتعقيم بكافة المنشئات والاماكن العامة .

 

ووجه الدكتور طارق رحمي ، اليوم ، بتكثيف الجهود والعمل علي رفع كفاءة منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة ، وإزالة العشش الموجودة ورفع كافة الاشغالات ومخلفات المباني وتراكمات القمامة التاريخية الموجودة بها.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، منطقة مساكن السلام والتي رافقه خلالها محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا .

 

وجه محافظ الغربية بتطوير الأرصفة وعمل أكشاك بشكل حضاري بدلا من الاكشاك التي تم ازالتها بعد عمل دراسة اجتماعية لاصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه برصف بعص الشوارع ورفع كفاءة وترميم الشارع الرئيسي.

 

وقال محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، في بيان له انه تم تركيب 100 كشاف إنارة لجميع شوارع وحواري المنطقة وإزالة الاكشاك العشوائية التي كانت تمثل خطرا علي المواطنين وتطهير المنطقة بالكامل.

 

وأضاف "عيسي"، أنه تم رفع 1000 طن مخلفات هدم ومخلفات قمامة تاريخية من المنطقة، ورفع الأتربة من الشوارع بالجليدر ومعدات الحي وإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الشارع.

 

من ناحيه اخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

في هذا السياق، أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية اليوم بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، أسفرت عن سحب 29 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، كما تم غلق وتشميع عدد 2 محل تجاري في سمنود ورفع عدد 6 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات على طول طريق طنطا المحلة وطريق المحلة سمنود، وتسليم عدد 2 نباشين علي طريق المحلة سمنود وتكليف رئيس المدينه باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

 

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية أثناء قيام أصحاب إحدي المحلات بتصنيعها على امتداد الرصيف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضده، مشدداً علي استمرار أعمال النظافة ورفع كافه الإشغالات والأتربة ورفع تراكمات القمامة على طريق طنطا المحله وطريق المحلة سمنود الدائري واعاده تجميله وتطوير الجزيرة الموجودة بوسط الطريق والتنسيق مع هيئه الطرق لغلق الدورانات العشوائيه على طول الطريق


اخبار عاجله

محافظ الغربية

المحلة الكبرى

اعمال التطوير والتشجير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة