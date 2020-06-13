رئيس مدينة المحلة يعقد اجتماعا موسعا برؤساء الاحياء والوحدات المحلية

الغربية عادل ضرة

عقد المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحله الكبري، وبحضور المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة اجتماعا موسعا مع رؤساء الاحياء ورؤساء الوحدات المحلية ،بنطاق مركز المحلة تنفيذا توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بمتابعة اعمال النظافه العامه بالطرق.

وأكد رئيس المدينة علي ضرورة الاهتمام باعمال التشجير والتجميل والدهانات ، ومتابعة ملف الازالات و الاشغالات والعمل على رفعها اول باول ، وعدم التهاون مع المخالفين.

كما شدد على متابعة اعمال غلق المحال التجاريه وتفعيل عمل المحاضر المخالفين لقرار مجلس الوزراء، مشددا علي استمرار التطهير والتعقيم بكافة المنشئات والاماكن العامة .

ووجه الدكتور طارق رحمي ، اليوم ، بتكثيف الجهود والعمل علي رفع كفاءة منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة ، وإزالة العشش الموجودة ورفع كافة الاشغالات ومخلفات المباني وتراكمات القمامة التاريخية الموجودة بها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، منطقة مساكن السلام والتي رافقه خلالها محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا .

وجه محافظ الغربية بتطوير الأرصفة وعمل أكشاك بشكل حضاري بدلا من الاكشاك التي تم ازالتها بعد عمل دراسة اجتماعية لاصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه برصف بعص الشوارع ورفع كفاءة وترميم الشارع الرئيسي.

وقال محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، في بيان له انه تم تركيب 100 كشاف إنارة لجميع شوارع وحواري المنطقة وإزالة الاكشاك العشوائية التي كانت تمثل خطرا علي المواطنين وتطهير المنطقة بالكامل.

وأضاف "عيسي"، أنه تم رفع 1000 طن مخلفات هدم ومخلفات قمامة تاريخية من المنطقة، ورفع الأتربة من الشوارع بالجليدر ومعدات الحي وإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الشارع.

من ناحيه اخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية اليوم بمدينة المحلة الكبرى وسمنود، أسفرت عن سحب 29 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، كما تم غلق وتشميع عدد 2 محل تجاري في سمنود ورفع عدد 6 عربات متنقلة للمأكولات والمشروبات على طول طريق طنطا المحلة وطريق المحلة سمنود، وتسليم عدد 2 نباشين علي طريق المحلة سمنود وتكليف رئيس المدينه باتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وخلال جولته، أمر محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية أثناء قيام أصحاب إحدي المحلات بتصنيعها على امتداد الرصيف واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضده، مشدداً علي استمرار أعمال النظافة ورفع كافه الإشغالات والأتربة ورفع تراكمات القمامة على طريق طنطا المحله وطريق المحلة سمنود الدائري واعاده تجميله وتطوير الجزيرة الموجودة بوسط الطريق والتنسيق مع هيئه الطرق لغلق الدورانات العشوائيه على طول الطريق