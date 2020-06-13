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رئيس مدينة الخانكة: تشكيل لجنة لمعاينة منزل "الأسمية" المسكون بالخفافيش

السبت، 13 يونيو 2020 10:35 ص
رئيس مدينة الخانكة: تشكيل لجنة لمعاينة منزل "الأسمية" المسكون بالخفافيش خفافيش - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال العميد خالد كشك، رئيس مجلس مدينة الخانكة في القليوبية، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة طلال ربيع، وعضوية مديري إدارات الطب البيطرى والبيئة والزراعة بالمدينة، لمعاينة منزل منطقة "الأسمية" المهجور على الطبيعة، والذي اتخذته الخفافيش مسكنا لها، وانتشرت له فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد "كشك" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه لم يرد لمجلس المدينة حتى ساعته أي بلاغ رسمي بشأن انتشار الخفافيش بالمنزل، وأنه فور رصد تلك الفيديوهات تم تشكيل اللجنة للمعاينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تمت من قبل بالمنزلين المهجورين بقري مدينة شبين القناطر، والقضاء على تلك الخفافيش في أسرع وقت ممكن بعد التعرف على نوعيتها لسهولة القضاء عليها.

وتابع رئيس مدينة الخانكة، أنه سيتم العمل على غلق جميع منافذ المنزل المفتوحة كما هو منتشر بالفيديو، لإمكانية السيطرة على تلك الخفافيش ورش المبيدات اللازمة للقضاء عليها منعا لانتشارها وهجومها على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وحفاظا على صحة المواطنين بالمنطقة من انتشار الأمراض والأوبئة.

كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم ، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل ، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالي أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة.


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الطب البيطري

البيئة

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