رئيس مدينة الحسنة بسيناء يتفقد السدود والآبار ويستمع لشكاوى المزارعين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء فى بيان له، قيام اللواء أسامة أحمد محمود، رئيس المركز والمدينة، بزيارة تفقدية لمناطق السدود والأبار، واستمع لشكاوى المزارعين .

واوضح البيان ، انه بناءً على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، قام اللواء أسامه أحمد محمود، رئيس مركز ومدينة الحسنة، ووليد أمين عبد الحميد سكرتير عام المجلس، المهندس مدحت فكرى أحمد مدير الإدارة الزراعية بالحسنة، بزيارة لتفقد السدود والآبار التى توجد فى منطقة طلعة البدن والدفيدف والروافعة بالمغفر والمنبطح وام شيخان.

واستمع رئيس المدينة لمشاكل المزارعين وناقش مع المزارعين مشكلة الآبار المعطلة بالمنطقة، وتم مخاطبة وزارة الزراعة لحل تلك المشكلات وإزالة جميع العقبات أمام المزارعين بجميع قرى المركز، للوصول إلى أعلى إنتاج من المحاصيل وتنوعها أيضاً.

وكان اللواء أسامة أحمد محمود، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء الجديد، بدأ مهام عمله ميدانيا بزيارة قرية بغداد والاستماع لشكاوى الأهالى وعقد اجتماعات مع مسئولى الكهرباء والمياه للوصول لتحقيق مطالب خدمية للأهالى.

وافاد بيان لمجلس مدينة الحسنة، أن اللواء أسامة محمود رئيس المدينة قام بزيارة لقرية بغداد وتفقد سير العمل بمستشفى بغداد المركزى واستمع إلى آراء وشكاوى الأطباء والممرضين و المواطنين.

ووعد بحل جميع الشكوى الخاصة بالمواطنين والخاصة الأطقم الطبية بالمستشفى، كما قام بزيارة محطة تحلية مياه الشرب الجديدة ببغداد وأكد على سرعة الانتهاء من تسليم المحطة وبدء العمل بها، كما تفقد سير العمل بالوحدة المحلية لقرية بغداد وأكد على ضرورة الانضباط فى العمل للموظفين للحصول على أعلى أداء فى العمل لصالح المواطنين، واستمع لشكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وغيرها وأكد على سرعة دراسة هذه المشاكل والعمل على حلها وتنفيذ مطالب المواطنين .

وعقد رئيس مجلس مدينة الحسنة اجتماعا بمكتبه بالمهندس محمود امبابى مدير شركة كهرباء الحسنة، والمهندس محمد الشحات مدير شركة المياه والصرف الصحى بمدينة الحسنة، لمناقشة أهم شكاوى المواطنين بقطاعى الكهرباء ومياه الشرب بمركز ومدينة الحسنة، وطالبهم بحل هذه المشاكل بأسرع وقت وذلك لتسهيل مصالح المواطنين، وناقش أهم المشروعات فى المركز والمدينة والتى تتعلق بالابار ومدى إمكانية حفر ابار وإنشاء سدود جديده للاستفادة من مياه الأمطار والسيول وإعادة استخدامها مرة اخرى لتكثيف الخدمات للمركز والمدينة.