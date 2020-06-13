رئيس مدينة البياضية بالأقصر يقود حملة نظافة ورفع 23 طن.. صور

قاد رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات على طريق المسار السياحى، وقرى الحبيل والبغدادى والروافعة، مما أسفر عن رفع 23 طن من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما واصلت الوحدة المحلية أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
وكان قد صرح رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يتم مواصلة الحملات للرش والتعقيم والتطهير بصورة يومية بمختلف أرجاء المدينة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بناءاً على توجيهات محافظ الأقصر، بمكافحة العدوى برش وتعقيم كافة المدن والقرى بصورة يومية.
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