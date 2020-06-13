رئيس مدينة البياضية بالأقصر يقود حملة نظافة ورفع 23 طن.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات على طريق المسار السياحى، وقرى الحبيل والبغدادى والروافعة، مما أسفر عن رفع 23 طن من المخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الحكومية، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وكان قد صرح رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يتم مواصلة الحملات للرش والتعقيم والتطهير بصورة يومية بمختلف أرجاء المدينة، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بناءاً على توجيهات محافظ الأقصر، بمكافحة العدوى برش وتعقيم كافة المدن والقرى بصورة يومية.