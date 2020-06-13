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رئيس جامعة الزقازيق يشارك بفعاليات المجلس التنفيذى لإتحاد الجامعات العربية

السبت، 13 يونيو 2020 11:40 ص
رئيس جامعة الزقازيق يشارك بفعاليات المجلس التنفيذى لإتحاد الجامعات العربية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، بفعاليات المجلس التنفيذى الثانى للدورة ٥٢ لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية ، عبر تقنية الاتصال عن بعد " الفيديو كونفرانس" ، وهى المرة الأولى التى يعقد فيها الإجتماع بشكله الإفتراضى ، نظراً للظروف الإستثنائية التى يمر بها العالم ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية فى مواجهة أزمة كورونا . 

حضر فعاليات المجلس الدكتور عمرو سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية ، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس الدورة ٥٢ للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية ورئيس المجلس التنفيذي،و د.خميسى حميدى والدكتور عبد الرحيم الحنيطى الأمينان العامان المساعدين للاتحاد ، وعدد من رؤساء الجامعات العربية من دول مصر والأردن والسعودية ولبنان واليمن وقطر والبحرين وعُمان وفلسطين وموريتانيا.

صرح رئيس الجامعة أنه خلال جلسات المجلس ، تم تناول الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال، ومناقشة عدداً من القضايا العلمية والبحثية الهامة فى إطار تفعيل التعاون بين الجامعات العربية والعمل على زيادة التبادل العلمى والثقافى على المستويين الإقليمى والدولي.

وأضاف شعلان ، أنه تم مناقشة ضرورة الإهتمام بتطوير منظومة التعليم عن بُعد ، بالإضافة إلى مطالبة كافة المراكز البحثية والعلمية بالجامعات للعمل الناجز لإيجاد لقاح الجائحة كورونا والتى تعانى منها دول العالم حالياً وعمل إتحاد الجامعات العربية على توفير التمويل اللازم لتلك الأبحاث.

كما تناولت مناقشات المجلس تحديد الجامعة المضيفة للمؤتمر السنوى لإتحاد الجامعات العربية العام القادم.

ووافق المجلس التنفيذى لإتحاد الجامعات العربية على إنضمام عدد 15 جامعة جديدة من دول مصر والأردن وسوريا واليمن وتونس والعراق إلى مظلة الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على تفويض الاتحاد باتخاذ القرارات الهامة نيابة عن المؤتمر العام وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا ولتسهيل إجراءات العضوية للجامعات العربية الراغبة فى الإنضمام إلى مظلة إتحاد الجامعات العربية. 

وجدير بالذكر أن الإتحاد كان قد أنشأ منصة التعلم الإلكتروني، والتى تهدف إلى توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب بمختلف المستويات الأكاديمية بسبب تعطل الجامعات العربية أثناء انتشار فيروس كورونا .

 

 


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