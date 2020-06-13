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رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل بمشروع توسعة محطة معالجة مياه صرف أبورواش

السبت، 13 يونيو 2020 02:00 م
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل بمشروع توسعة محطة معالجة مياه صرف أبورواش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتفقد مشروع رفع القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أسامة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

 

 

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمشروع بالتأكيد أن الدولة تواصل فى المرحلة الحالية التوسع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وإنشاء محطات المعالجة، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس السيسى بالنهوض بقدرات وطاقات مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية

 

وخلال الزيارة، ألقى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الضوء على مراحل تنفيذ محطة معالجة أبو رواش التى تقع شمال محافظة الجیزة فى الكیلو 26 طریق مصر – إسكندریة الصحراوى، وتبلغ مساحتھا حوالى 344 فدانا، موضحًا فى هذا الصدد أن المحطة تستقبل ضخ الحمأة حاليًا 6000م3/یوم عند تركیز 3 %من محطة أبورواش القائمة، كما تستقبل 10000 عند تركیز 8.0 % من محطة زنین، ثم يتم ضخھا داخل خط طرد قطر 800 مم لمسافة 32 كم إلى الكیلو 34 طریق إسكندریة الصحراوى شمال غرب مدینة 6 أكتوبر، حیث توجد 20 بحیرة رملیة تتجمع فیھا تلك الحمأة للتعامل معھا بطریقة آمنة لحین الانتھاء من الدراسات الخاصة بمعالجة الحمأة لاختیار أفضل طرق التعامل معھا.

 

كما لفت المهندس حسن الفار إلى أن إنشاء وتشغیل المحطة مر بعدة مراحل، حيث تم الانتھاء من إنشاء المرحلة الأولى وبدأ تشغیلھا فى عام 1992 بطاقة 400000 م3/یوم معالجة ابتدائیة، والمرحلة الثانية تم الانتھاء من إنشائھا وبدأ تشغیلھا فى عام 2010 بطاقة 800000 م3/یوم معالجة ابتدائیة، لتصل الطاقة الإجمالیة الحالیة للمحطة إلى 1,2 ملیون م3/یوم معالجة ابتدائیة فقط، وهو ما تطلب إقامة التوسعات الجارى تنفيذها على مساحة تصل إلى نحو 180 فدانا.

 

وأوضح المهندس حسن الفار أن محطة أبى رواش تخدم المنطقة السكنیة غرب مصرف المحیط، وتأتى فى إطار المشروع العام لصرف صحى القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن المشروع الذى نحن بصدده يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمحطة القائمة؛ حيث يعمل بتوسعات بمقدار 400 ألف م3/ يوم؛ ليصبح بذلك إجمالى طاقتها 1,6 مليون م3/ يوم، إلى جانب العمل على رفع نظام المعالجة القائم من المعالجة الابتدائية إلى معالجة ثانوية متقدمة لكامل طاقة المحطة 1,6 مليون م3/يوم.

 

وقال رئيس الجهاز التنفيذي: يأتى ذلك نظرًا لزیادة الكثافة السكانیة بمحافظة الجیزة وتوقع زیادة كمیة الصرف الصحى إلى 1,6 ملیون م3/یوم واحتیاجنا إلى كمیات المیاه المعالجة لزیادة المقنن المائى، وخاصة أن نھایة مصب ھذه المیاه على فرع رشید عن طریق مصرف الرھاوى، إضافة إلى أن المیاه الخارجة من المحطة معالجة ابتدائیا فقط؛ لذا فقد تم التخطیط لمشروع توسعات ورفع كفاءة محطة صرف صحى أبو رواش وذلك لرفع كفاءة أعمال المعالجة إلى المعالجة الثانویة، وإضافة 400000 م3/یوم، لیصبح الإجمالى 1٫6 ملیون م3/یوم معالجة ثانویة متقدمة.

 

 ونوه رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تم البدء فى هذا المشروع فى شهر يوليو عام 2018، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه فى يوليو 2021

 

وطلب رئيس الوزراء تكثيف العمل فى المرحلة الحالية لمشروع توسعة القدرة الاستيعابية للمحطة، والتى تشمل أعمال المعالجة البيولوجية، والالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذها؛ سعيًا لدخول المشروع حيز التشغيل فى المواعيد المحددة لذلك، مؤكدا أن مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى من المشروعات ذات الأولوية.


محطة معالجة المياه

ابو رواش

جولة رئيس الوزراء

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