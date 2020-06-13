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رئيس الوزراء يزور محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش

السبت، 13 يونيو 2020 12:03 م
رئيس الوزراء يزور محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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زار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منذ قليل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش وتابع رئيس الوزراء  سير العمل والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى،  سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك فى تقرير تلقاه  من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، مشيرا فى التقرير إلى أن الجهات المُختصة قامت، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الجاري، بإزالة   12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة بمساحة تقدر بـ 4579568 م2، و6147 إزالة تمت على مساحة 1064821 م2 من الأملاك الخاصة.
وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 17986 مخالفة، بواقع 1700 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 16286 حالة تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3800 فدان.
 
وكشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5020 حالة، خلال الفترة المشار إليها.
 
 

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