اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دير الشايب: نقل القس المصاب بكورونا للعلاج بمستشفى العديسات بالأقصر

السبت، 13 يونيو 2020 01:05 م
دير الشايب: نقل القس المصاب بكورونا للعلاج بمستشفى العديسات بالأقصر دير الشايب صورة ارشيفية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين الشايب بالأقصر؛ عن توجه القس بيشاي نعمان؛ أمس الجمعة؛ إلى مستشفى العديسات للعلاج من فيروس كورونا، وأضاف أمين دير الشايب في بيان، منذ قليل: "نشكر الجميع لتعب محبتهم، فالقس بيشاي يتمتع بصحة جيدة، ويستجيب للعلاج، والله يكمل له الشفاء".

وكان  القمص صرابامون الشايب؛ قد أعلن أول أمس الخميس، عن إصابة القس بيشاي نعمان راعي دير القديسين بالطود محافظة الأقصر بفيروس كورونا؛ أثناء الصلاة على المنتقلين، وهو طقس روحي لا يمكن منعه

وأضاف "صرابامون" في بيانه، أن القس بيشاي نعمان كان يقضي الحجر المنزلي بدير القديسين، تحت رعاية صاحب النيافة الانبا يوساب وإشراف الأطباء.

وتابع أن هذا المرض ليس عارًا أو أمرًا مشينًا ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجي سريع، مؤكدا أن القس بيشاي نعمان كان بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور فى تحسن مستمر.

وواصل: القس بيشاي يطلب صلواتكم ودعواتك من أجله ومن أجل المرضي في كل مكان من العالم، مختتما: نشكر الانبا يوساب أسقف عام الاقصر لإهتمامه الدائم بحالة القس بيشاي، وأيضا جميع الآباء الكهنة الموقرين؛ مضيفا: عندما تُصاب ليكن لك الشجاعة وتعلن عن مرضك حتى لا تنقل العدوي لآخرين؛ ليكن لنا في تصرف الكاهن المُتحضر قدوة نقتدي بها".


دير الشايب

قس مصاب بكورونا

الكنيسة وكورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد رسامة البابا تواضروس أسقفًا للبحيرة اليوم

السبت، 13 يونيو 2020 12:45 م

سر التناول فى زمن الوباء.. حكومات أجنبية فرضت على الكنائس المصرية الاستغناء عن استخدام ملعقة التناول تجنبًا للعدوى قبل إعادة الصلوات مرة أخرى.. كاهن بكاليفورنيا: الماستير ليست عادة ولكن لها أصل فى الكتاب المقدس

السبت، 13 يونيو 2020 08:00 ص

"الوطنية للصحافة" تحيل رئيس تحرير روزاليوسف للتحقيق بسبب إساءة المجلة للكنيسة

السبت، 13 يونيو 2020 12:44 ص

البابا تواضروس: من يعمل بالكنيسة يتعرض لإهانات ونعتبرها نيشان على الصدر

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

جالطة سراى التركى يضع محمود تريزيجيه على قائمة أولويات الموسم الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة