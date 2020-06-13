اليوم السابع
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خروج 32 حالة من مستشفيات العزل بالبحيرة ليصل اجمالى المتعافين إلى 494

السبت، 13 يونيو 2020 03:04 ص
خروج 32 حالة من مستشفيات العزل بالبحيرة ليصل اجمالى المتعافين إلى 494 اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 31 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين 494 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

كما أشاد منة بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد  والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

هذا وقد أكد د. يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

ولفت د.حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات مشيرا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

 كما أكد اللواء المحافظ على الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات (0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود أطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل أى مشكلة فورا.

 

 


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