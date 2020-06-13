حى ثان المحلة يشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة.. صور

الغربية – مصطفى عادل

نفذ جهاز النظافة بحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف المحاسب محمد عبد الغني عيد رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بعدد من المناطق بنطاق الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واستهدفت الحملة مناطق الشعراوي ومنشية البكرى والجمهورية، بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة، وتم رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، ونقلها لمصنع التدوير بطريق الجابرية.

من ناحيه اخرى عقد المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحله الكبري، وبحضور المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة اجتماعا موسعا مع رؤساء الاحياء ورؤساء الوحدات المحلية ،بنطاق مركز المحلة تنفيذا توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،بمتابعة اعمال النظافه العامه بالطرق.

وأكد رئيس المدينة علي ضرورة الاهتمام باعمال التشجير والتجميل والدهانات ، ومتابعة ملف الازالات و الاشغالات والعمل على رفعها اول باول ، وعدم التهاون مع المخالفين.

كما شدد على متابعة اعمال غلق المحال التجاريه وتفعيل عمل المحاضر المخالفين لقرار مجلس الوزراء، مشددا علي استمرار التطهير والتعقيم بكافة المنشئات والاماكن العامة .

ووجه الدكتور طارق رحمي ، اليوم ، بتكثيف الجهود والعمل علي رفع كفاءة منطقة مساكن السلام بحي ثان طنطا وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة ، وإزالة العشش الموجودة ورفع كافة الاشغالات ومخلفات المباني وتراكمات القمامة التاريخية الموجودة بها.