حى المنتزه بالإسكندرية: استقبال شكاوى المواطنين يوميا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، عن استقبال المواطنين لتقدم شكواهم يوميا فى الفترة من الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً (2 : 4) يوميا لمقابلة اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس الحى، وذلك بمقر ديوان عام الحي بأبي قير.

وأشار حى المنتزه ثان فى بيان له اليوم، إلى أن ذلك يأتى تيسيراً على المواطنين أهالي الحي ، ولحل مشكلاتهم ، على أن يكون صاحب الشكوى أو طالب الخدمة لديه كافة المستندات الدالة على الشكوى ، لتسهيل إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ووضع حلول فورية لها ، مع ضرورة الإلتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

من جهه أخرى قام مدير إدارة الأزمات بحي ثان المنتزه ، بمواصلة أعمال التجميل ورفع الكفاءة بمدخل الإدارة التعليمية بمنطقة طوسون ،حيث يتم القيام بإنشاء ميدان جمالي للإرتقاء بالمظهر العام للمنطقة ، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبدالحميد ، رئيس الحي ، و تستهدف تلك الأعمال رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة النظافة والعمل علي تجميل الميادين والشوارع والأماكن العامة بنطاق الحي ، وإضافة لمسات جمالية لبث الروح الإيجابية ، لدى المواطنين وحثهم على الحفاظ على الشوارع والأماكن العامة

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء الجدد، أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك، مشددا على ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بتواجد المسئولين بينهم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء الجدد بإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يفيد تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع، مشددًا عليهم بالتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع من يتقاعس عن أداء مهامه المكلف بها في الحي.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بوضع حلول غير تقليدية خارج الصندوق لأوضاع الأسواق العشوائية المتواجدة في نطاق كل حي، بما لا يخالف القانون ولا يضر بالمظهر الجمالي العام ويصب في صالح المواطن والبائعين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة جميع أعمال التطوير والأعمال الخدمية بالشوارع والميادين، وكذلك التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار المقبل.