اليوم السابع
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حملات نظافة وتطهير بمطروح لمواجهة فيروس كورونا.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 07:01 م
حملات نظافة وتطهير بمطروح لمواجهة فيروس كورونا.. صور جانب من اعمال التطهير
مطروح - حسن مشالي

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مراكز ومدن المحافظة  المستمرة في تكثيف اعمال النظافة والتطهير ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين .

 

ففي مرسي مطروح وجه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بحملة تطهير وتعقيم إذاعة مطروح وعدد من المدارس ومنازل المخالطين للحالات المصابة بالفيروس بالكيلو 3 خلف سور النجدة والسيارات القادمة للمدينة .

 

كما قام قطاع النظافة بمجلس مدينة الضبعة تحت إشراف اللواء هانى يوسف رئيس المدينة برفع تراكمات القمامة من شارع مدرسة الإعدادية بنات وامام الجمعية الاستهلاكية.

 

وفي مدينة العلمين برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة تمت  اعمال النظافة ورفع المخلفات ضمن البرنامج اليومي للنظافة وجمع صناديق القمامة واعمال الرش والتطهير  بمنطقة المعهد الازهرى بالعلمين والشوارع الجانبية المحيطة به وتم نظافة ورش وتطهير المبني بالكامل وكذا منطقة مزلقان السكة الحديد ومنطقة مكتب البريد وشارع العلمين الرئيسي ومحيط مستشفي العلمين المركزى وقرية سيدى عبد الرحمن وتم تنفيذ الاعمال بسيارات ومعدات وعمال وسائقين مجلس مدينة العلمين .

 

وفى سيوة استمر تكثيف أعمال  الرصد الحرارى والتطهير  بمدخل المدينة  اليوم  والمتمثلة في قياس درجة الحرارة للمواطنين الوافدين لمدينة سيوة وتسجيل بياناتهم وكذا رش وتطهير السيارات الوافدة بكمين ( ك7 ) كما استمرت أعمال النظافة والتطهير  للمواقع والمنشاءات بالمدينة تحت اشراف   اللواءوفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس المدينة  بالمناطق  تابه - ميدان السوق- سيدي رحيم - زقاوه- مدخل المدينه).

كما تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق ( تابه- السوق- الجامع الكبير- مجلس المدينه- مدخل المدينة -  ابو صحرا) وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة.

وفي مدينة السلوم  استمرت عملیۃ رش وتعقیم المحال التجاریۃ بشارع السلوم الرٸیسی مع رفع تراكمات القمامة  الیوم السبت تحت اشراف عادل منصور رئيس المدينة.

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مطروح

كورونا

حملات نظافة

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