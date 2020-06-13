حظر سير الكلاب بلا قيود من أصحابها فى شوارع البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم السبت، قراراً بحظر سير كلاب الحراسة "المرخصة وغير المرخصة" في شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من القرار حماية أبناء المحافظة من عمليات الترويع التي يتعرضون لها بسبب ترك أصحاب الكلاب هذه الحيوانات تسير في الشوارع دون الإمساك بها، وذلك بعد تعدد حالات عقر المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سبب حالة ذعر للمواطنين بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص.

وجه المحافظ مديرية الطب البيطري بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للتصدي للكلاب الضالة، التى يتسبب سيرها في الشوارع في إرهاب المواطنين، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الأهالى.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر اتخذ القرار بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن صباح أمس الجمعة في مدينة الغردقة لعقر من كلاب بمنطقة عرابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.