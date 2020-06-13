حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى القارة الأفريقية من 230 ألف حالة، وتأتى جنوب أفريقيا على رأس قائمة الدول الأفريقية، حيث تم تسجيل أكثر من 61 ألف حالة، وتأتى بعدها الدولة المصرية حيث سجلت أكثر من 41 ألف حالة، وذلك وفق احصاء "ورلد ميترز".

وسجلت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم، أكثر من 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى أقرب وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل وفاة واحدة و20 إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 32 والإصابات 1442، وذكرت وزارة الصحة السعودية، انه تم تسجيل 3,366 إصابة جديدة بكورونا و1,519 حالة شفاء.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية، انه تم تسجيل 8 وفيات و99 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9650 والإصابات إلى 59918، وفيما تم تسجيل 1006 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا فى عمان.

واعلنت السلطات الصحية فى روسيا، تسجبل 114 وفاة و8706 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، واعلنت وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا.