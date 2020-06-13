اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية فى الوراق

السبت، 13 يونيو 2020 04:20 م
حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية فى الوراق حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه فى الوراق بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

كانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بقتل صديقه بالوراق، بسبب الخلاف على مبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن عامل تشاجر مع صديقه، بسبب اقتراض مبلغ مالى، ورفضه إعادته له، وأشهر المتهم سلاح أبيض، واعتدى على المجنى عليه، مما أسفر عن مقتله.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 


اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

الوراق

خلافات مالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة