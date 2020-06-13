حبس صاحب شركة عقارية لنصبه على مواطنين فى 50 مليون جنيه بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس صاحب شركة عقارية لقيامه بالنصب علي عدد كبير من المواطنين، فى مبالغ مالية تقرب 50 مليون جنية من المواطنين بغرض تخصيص وحدات سكنية لهم في الأبراج التي تقوم شركته علي إنشائها بغرض الإستياء عليها لنفسه ولم يقم بكافة المشروعات والتي قام علي أساسها بجمع تلك الأموال من المواطنين ،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من القاء القبض علي صاحب شركة عقارية لقيامه بالنصب علي عدد كبير من المواطنين، فى مبالغ مالية تقرب 50 مليون جنية من المواطنين بغرض تخصيص وحدات سكنية لهم في الأبراج التي تقوم شركته علي إنشائها بغرض الإستياء عليها لنفسه ولم يقم بكافة المشروعات والتي قام علي أساسها بجمع تلك الأموال من المواطنين ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة.

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن مباحث الأموال بقيادة العقيد محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، من إلقاء القبض علي "ع .م.س " مالك شركة عقارية بشبين الكوم، بعد شكوي عدد من المواطنين بالنصب عليهم من مالك الشركة بغرض الحصول علي شقق في الأبراج السكنية ولم يقم بتسليمها المواطنين فى ما يقرب من 50 مليون جنية،حيث أن مالك الشركة قام بالنصب علي المواطنين بغرض شراء شقق في أبراج سكنية لم تكتمل والبعض منها لم ينشأ من الأساس وقيامه بالتوسع في ذلك وأخذ مبالغ مالية من المواطنين لكسب ثقتهم عن طريق بناء دور واحد أو اثنين في كل برج سكني ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



