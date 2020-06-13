جولة لوكيل صحة الشرقية على مستشفيات الصالحية الجديدة والقرين المركزية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بجولة ميدانية للمرور المفاجئ علي مستشفيات الصالحية الجديدة، والقرين المركزية، لمتابعة حسن سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات، حيث تفقد أقسام الإستقبال والطوارئ.

وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم المرور علي أقسام العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بهذه المستشفيات، ومراجعة خط سير الحالات التي تعاني من الأمراض التنفسية، وتقديم الخدمة لهم بأماكن منفصلة عن باقي التخصصات والخدمات الطبية الأخري، والتأكد من ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية، أثناء التعامل مع الحالات، وتقديم الخدمة وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية.

وقام بالمرور علي قسم الكلي الصناعي بالصالحية، والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة لمرضي الكلي، وحرص علي الاستماع إليهم وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تابع تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية والمعمل بالصالحية من خلال دعم المجتمع المدني بـ20 سرير فاولر، لزيادة عدد الأسرة بالأقسام الداخلية، وقسم العزل بالمستشفي، ودعم المعمل بجهاز تحليل صورة الدم، وأثني وكيل الوزارة علي دور المجتمع المدني، وعلي أداء عمل الفرق الطبية بكافة التخصصات بالمستشفيات والجهود المخلصة المبذولة خلال هذه الفترة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

وفى نفس السياق قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير ميزانية لها بقيمة ٣ مليون جنيه و ٧٠٠ ألف، وشدد وكيل الوزارة علي مقاول المشروع، ومدير المستشفي بسرعة الإنتهاء من الجناح الطبي وتجهيزه وتشغيله في خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من إرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفي، كما أثني علي أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفي، مشيداً بدورهم البطولي، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.