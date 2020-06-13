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جنايات قنا تقضى بالسجن 15 عاماً لـ4 متهمين لقتلهم لواء شرطة داخل فيلته

السبت، 13 يونيو 2020 10:28 م
جنايات قنا تقضى بالسجن 15 عاماً لـ4 متهمين لقتلهم لواء شرطة داخل فيلته جنايات قنا تقضى بالسجن 15 عاماً لـ 4 متهمين لقتلهم لواء شرطة داخل فيلته
قنا- وائل محمد

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قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 15 عاماً سنه لكل متهم لقيامهم بقتل اللواء أحمد رالجى أبو الوفا الأستاذ بأكاديمية الشرطه لسرقة أمواله، من داخل فيلته بالقرب من محطة سكة حديد قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى بامانة سر صلاح فراج و محمد حسنى و علاء معتمد.

تعود أحداث القضيه ليوم 13 نوفمبر 2016  عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع اللواء احمد رالجى  ابو الوفا  اثر قيام مجهولين بالتسلل  لمنزله  بوسط مدينة قنا و قتله بطعنات نافذه.

كشفت تحريات فريق البحث أن مرتكبى  الحادث كل من إسماعيل حافظ 25 سنة عامل بمخبز ومحمود يوسف 17 سنة، وعبد الرحمن عباس 16 سنه و محمد عبد اللطيف 17 سنه والثلاثه طلاب فى التعليم الفنى حيث اختبأ المتهمون فى حديقه مجاوره لمنزل المجنى عليه وبحوزتهم سلاح  نارى، واسلحه بيضاء واعتزموا  قتل المجنى عليه لسرقة أمواله بعدما علموا بقيامه ببيع قطعة أرض بمبلغ كبير من المال، وقاموا بالتسلل للمنزل وفور دخولهم شاهدتهم زوجته، وهددوها بسلاح أبيض وقام المجنى عليه بالدفاع عن زوجته، وطرح أحدهم أرضاُ فقام باقى المتهمون بضربه بكرسى حديد على رأسه ثم طعنوه بأسلحه بيضاء، و فروا هاربين.

فى سياق آخر قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين ، وعضويه المستشار سعيد محمد دسوقى الجزار ، وشريف عفت مصطفى،وأمانة سر صلاح فراج ، ومحمد حسني، وعلاء محمد ، بالإعدام شنقًا لمزارع ونجله وآخر بتهمة قتل مزارعين وربة منزل، بطلق نارى فى اشتباكات عائلية فى قرية الحجيرات، تعود أحداث القضية إلى 28 نوفمبر من عام 2016 عندما نشبت اشتباكات مسلحة بين عائلة واحدة فى قرية الحجيرات وأسفرت عن مقتل مزارعين وربة منزل بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

وأثبتت التحريات أن المتهمين هم " ف.ع.أ " ، ونجله "ع"، و" ح.أ.أ " ، بتهمة قتل " ح.أ.ع "، 55 عامًا، و"س.أ.أ " 40 عامًا، ربة منزل ، و" أ.ب.س "، 35 عامًا "، بعدة طلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية ، تم ضبط المتهمين ومحاكمتهم بالإعدام شنقًا .

متهمين لقتلهم لواء شرطة داخل فيلته
متهمين لقتلهم لواء شرطة داخل فيلته

 


جنايات قنا

لواء شرطة

اخبار الحوادث

محافظة قنا

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