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جرائم بيت المقدس.. 4 معلومات عن الخلية الجغرافية الأولى التابعة للتنظيم الإرهابى

السبت، 13 يونيو 2020 10:39 ص
جرائم بيت المقدس.. 4 معلومات عن الخلية الجغرافية الأولى التابعة للتنظيم الإرهابى المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية ف لمحاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم محمد عفيفى الرجل الثانى بالتنظيم وتحدث عن خلايا الجغرافية التابعة للتنظيم وأعضائها، وسنعرض العديد من المعلومات حول الخلية الأولى بالدقهلية ومنها ..

1 ـ الخلية تم تأسيسها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

2 ـ مسئول الخلية المتهم رقم 102 بأمر الإحالة أحمد محمد السيد.

3 ـ من أعضائها المتهمين 103، 104، 107، 108، 110، والمتوفى حسن عبد العال.

4 ـ تم استقطاب أعضائها بمعرفة المتهم رقم 34 بأمر الإحالة أنور صالح.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

 

 


بيت المقدس

هشام عشماوى

الشهيد مبروك

اخبار مصريه

اخبار الحواث

اخبار عاجله

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