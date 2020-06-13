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جرائم بيت المقدس.. معلومات عن الخلية الجغرافية الثانية للتنظيم الإرهابى

السبت، 13 يونيو 2020 05:43 م
جرائم بيت المقدس.. معلومات عن الخلية الجغرافية الثانية للتنظيم الإرهابى المتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات جزء من اعترافات المتهم محمد عفيفى الرجل الثانى بالتنظيم وتحدث عن خلايا الجغرافية التابعة للتنظيم وأعضائها، وسنعرض العديد من المعلومات حول الخلية الثانية بكفر الشيخ منها ..

1 ـ تولى مسئوليتها المتهم مصطفى حسني رقم 16 بأمر الإحالة.

2 ـ  من أعضائها أبرز أعضائها المتهمين 117، 120 بامر الإحالة.

3 ـ الخلية تم تجنيد اعضائها فى غضون عام 2012، ونفذت العديد من العمليات التى تلقوها من مؤسس التنظيم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

الشهيد مبروك

اخبار مصريه

اخبار الحواث

اخبار عاجله

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