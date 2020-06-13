جامعة سوهاج: فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسى الأول إلكترونيا

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول 2019/2020، إلكترونيا للطلاب وذلك لمدة 10 أيام في الفترة من 13 الى 23 يونيو 2020.

وقال عزيز إنه يمكن للطالب الراغب في تقديم تظلم، الدخول على رابط بوابة التظلمات الإلكترونية وتسجيل تظلمه وذلك بكتابة رقمه القومي بشكل صحيح ثم اسم المادة التي يتظلم منها، حيث تتيح البوابة الإلكترونية للتظلمات إمكانية تسجيل تظلم وعرض مواعيد فحص التظلمات للطلاب.

وقال الدكتور صفا محمود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان قرار فتح باب التظلمات إلكترونيا للطلاب جاء تخفيفا على ابنائنا الطلاب فى ظل الظروف الراهنة، حتى لا يحرم أى طالب من إمكانية التقدم بتظلم بهدف إعادة رصد درجاته والتأكد من حصوله على درجته المستحقة بكل مادة قام بالتظلم فيها.

يذكر انه يمكن للطالب التقدم بتظلمه من خلال الرابط التالي http://mis.sohag-univ.edu.eg/tazlomat

ويتم تلقي استفسارات الطلاب من خلال الرقم 01099785457 او من خلال رسائل صفحة الفيس بوك facebook.com/sohag.mis/