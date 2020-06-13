البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، عن توريد 315 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة حتى اليوم السبت، مضيفا أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام ، هى 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهى كافية لإستيعاب الكمية المنتظر توريدها من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 386705 فدان .

وأوضح محافظ البحيرة ، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعى المصري ، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية الصوامع والشون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا ًلأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة .

يذكر أن وزارة الزراعة قد حددت أسعار توريد القمح وهى 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، مع التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

وكانت وزارة الزراعة بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية قد اعلنت توصيات هامة لمزارعى القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة وقف رى القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعنى هذا الإصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، مشيرة إلى أن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر، وتكون هى المرحلة الملائمة للحصاد.

وأوضحت وزارة الزراعة أن ضمن علامات نضج المحصول أيضا، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها، لافتا إلى أنه يمكن للمزارع التعرف عليها بالضغط عليها بالأصابع أو بكسر الحبة بالأسنان والإحساس بمدى صلابتها.

وأكد قطاع الإرشاد الزراعى أن هناك عدد من الأمور يجب مراعاتها عند عمليات حصاد القمح، للتقليل من عمليات الفاقد، لافتة إلى أنه عند الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.

وأكدت التوصيات أنه لتقليل الفاقد أيضا يجب العناية بعمليات النقل المزرعى والدراس والتعبئة، بحيث يتم أيضا نقل آلات الدراس إلى الحقل بجوار القمح المحصود، كذلك وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس، مع أهمية أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى إلى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها.

وشددت التوصيات على عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات إلى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.