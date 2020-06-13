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تنفيذ 38 قرار إزالة على منافع الرى بكفر الشيخ وتطهير الترع

السبت، 13 يونيو 2020 01:37 ص
تنفيذ 38 قرار إزالة على منافع الرى بكفر الشيخ وتطهير الترع محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت  مديرية الري بكفر الشيخ، بالتعاون من مديرية الأمن من تنفيذ 38 قرارا، إزالة تعديات على منافع الري والصرف، بعدد من مراكز المحافظة.

جاء ذلك برئاسة المهندس أشرف المحمدي ، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفر الشيخ، وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء محمود حسن ، مدير أمن محافظة كفر الشيخ،  وبالتعاون مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية.

ودفعت مديرية الأمن، بقوات للمشاركة في حملة الإزالة في عدد من المراكز بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لتأكيد قدرة الدولة على التصدي لأي محاولات للخروج عن الشرعية والقانون.

وعلى جانب آخر أكد المهندس أشرف المحمدي ، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفر الشيخ ،تم الانتهاء من أعمال دبش محطة كوم الفراعين ، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية و الميكانيكية لمحطة خلط كوم الفراعين تصرف ام٣/ث لتغذية ترعة كوم الفراعين من مصرف وصلة فرعون بهندسة رى دسوق ، كما تم الانتهاء من إزالة الحشائش الغاطسة بترعة الحلافى من الفم إلى النهاية بزمام هندسة رى سيدى غاز.

وأضاف المحمدي ، كما تم تطهير ترعة ابو حلاف بزمام هندسة رى المنصور ،  وتم تطهير الغاطس بترعة الحلافى هندسة رى سيدى غازى ، وتطهير ترعة الرشيدية القديمة هندسة رى مطوبس.


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