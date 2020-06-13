جنوب سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال

أعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها اليوم السبت عن تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعى وادى ميعر والشيخ موسى بمدينة طور سيناء، وأوضح بيان المحافظة ، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تابع بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة ، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الانتاج واستمرار العمل في المشروعات بمختلف أنواعها .

وتابع المحافظ تنفيذ إنشاء ورصف طريق تجمع وادى ميعر وطريق تجمع الشيخ موسى و ربطه بمدينة طور سيناء بطول 25 كم وعرض 7 متر وبتكلفة 65 مليون جنيه ،ضمن الخطة الاستثماريه للطرق بمنطقة تعمير سيناء "جهاز تعمير سيناء" والمتوقع الانتهاء من تنفيذه فى يناير2021 ، بالإضافة لإستكمال إنشاء ورصف إزدواج طريق حمام موسى بمدينة طور سيناء بطول 3.5 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه ، وتابع المحافظ أيضا أعمال الحماية لطريق أبوغراقد بأبورديس بتكلفة 10 جنيه تمويل و إشراف جهاز تعمير سيناء .

وأعلنت الوحدةً المحلية لمركز ومدينة الطور بجنوب سيناء تنفيذ أكبر برجولة على شاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء.

وأوضح البيان ،أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ، تابع صباح اليوم السبت الموافق أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء ، أعمال تنفيذ اكبر برجولة بشاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء والمهداه من شركة بلاعيم للبترول كمشاركة مجتمعية .

مشروعات طرق لربط تجمعى وادى ميعر والشيخ موسى

مشروعات طرق لربط تجمعى وادى ميعر والشيخ موسى

مشروعات طرق لربط تجمعى وادى ميعر والشيخ موسى