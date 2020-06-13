اليوم السابع
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تموين الشرقية يضبط 112 مخالفة فى حملات مكبرة

السبت، 13 يونيو 2020 12:37 م
تموين الشرقية يضبط 112 مخالفة فى حملات مكبرة مخبز - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة أول وزارة تموين الشرقية، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، من خلال عدة ضربات متلاحقة شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدى لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

واستمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.

وأسفرت تلك الحملات يوم الخميس 11 يونيو عن تحرير 112 محضراً متنوعاً، منها تحرير 87 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير 25 محضرا فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمى، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى ضد تجار تموينين مخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.


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